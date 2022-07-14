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Posted 14 июля 2022, 08:51

Published 14 июля 2022, 08:51

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

На Извилистой в Ростове еще 11 домов остаются без горячей воды

14 июля 2022, 08:51
Сюжет
Касается каждого
После проведения гидравлических испытаний на улице Извилистой в Ростове было заменено порядка 70 метров трубопровода, сообщает правительство региона.

Ростовские власти продолжают держать на контроле ситуацию с возобновлением в городе горячего водоснабжения. Так, заместитель губернатора Игорь Сорокин проверил работу коммунальных служб по устранению дефектов на трубопроводах горячей воды на Извилистой улице. Ремонт тепловых сетей там проводится на пяти участках.

«Ростовские тепловые сети» в очередной раз отметили высокий износ труб и множественные поломки. Замгубернатора, в свою очередь, обратил внимание, что задача властей не только как можно быстрее обеспечить людей горячей водой, но и не допустить аварийных ситуаций во время отопительного сезона. Именно поэтому ремонтные бригады активно меняют трубы, прослужившие свой срок. На данный момент только на Извилистой улице заменено уже 70 метров тепловых сетей.

Напомним, по данным на 14 июля, в Ростове без горячей воды остается 11 жилых домов.

Ранее для решения беспредела с горячей водой в Ростов был вызван топ-менеджер компании »Лукойл».

#Алина Заярная#Город#Касается каждого#Новости
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