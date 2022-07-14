На Извилистой в Ростове еще 11 домов остаются без горячей воды

Posted 14 июля 2022, 08:51
Published 14 июля 2022, 08:51
Modified 1 октября, 13:55
Updated 1 октября, 13:55
Ростовские власти продолжают держать на контроле ситуацию с возобновлением в городе горячего водоснабжения. Так, заместитель губернатора Игорь Сорокин проверил работу коммунальных служб по устранению дефектов на трубопроводах горячей воды на Извилистой улице. Ремонт тепловых сетей там проводится на пяти участках.
«Ростовские тепловые сети» в очередной раз отметили высокий износ труб и множественные поломки. Замгубернатора, в свою очередь, обратил внимание, что задача властей не только как можно быстрее обеспечить людей горячей водой, но и не допустить аварийных ситуаций во время отопительного сезона. Именно поэтому ремонтные бригады активно меняют трубы, прослужившие свой срок. На данный момент только на Извилистой улице заменено уже 70 метров тепловых сетей.
Напомним, по данным на 14 июля, в Ростове без горячей воды остается 11 жилых домов.