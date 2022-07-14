На Извилистой в Ростове еще 11 домов остаются без горячей воды

«Ростовские тепловые сети» в очередной раз отметили высокий износ труб и множественные поломки. Замгубернатора, в свою очередь, обратил внимание, что задача властей не только как можно быстрее обеспечить людей горячей водой, но и не допустить аварийных ситуаций во время отопительного сезона. Именно поэтому ремонтные бригады активно меняют трубы, прослужившие свой срок. На данный момент только на Извилистой улице заменено уже 70 метров тепловых сетей.