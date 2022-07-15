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Posted 15 июля 2022, 14:30

Published 15 июля 2022, 14:30

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

В Ростовской области 3-летний ребенок утонул в бассейне в гостинице

В Ростовской области 3-летний ребенок утонул в бассейне в гостинице

15 июля 2022, 14:30
Фото: 1MI.
В Ростовской области в бассейн упал трехлетний ребенок и утонул, сообщает издание Rostov.

Трагедия произошла во время отдыха матери с детьми в гостиничном комплексе. Младшего ребенка она оставила на детской площадке и отправилась со старшими детьми в кафе.

«Трехлетний ребенок в это время наигрался и решил пойти поискать маму. Во время поисков он упал в бассейн и утонул», — говорится в публикации.

Отмечается, что с начала года погибли семь подростков в воде.

Ранее в Таганрогском заливе утонула 74-летняя пенсионерка вечером 7 июля. Трагедия произошла на пляже «Тополек».

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#Илья Протвинов#Новости
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