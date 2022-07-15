В Ростовской области 3-летний ребенок утонул в бассейне в гостинице

Posted 15 июля 2022, 14:30
Published 15 июля 2022, 14:30
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Трагедия произошла во время отдыха матери с детьми в гостиничном комплексе. Младшего ребенка она оставила на детской площадке и отправилась со старшими детьми в кафе.
«Трехлетний ребенок в это время наигрался и решил пойти поискать маму. Во время поисков он упал в бассейн и утонул», — говорится в публикации.
Отмечается, что с начала года погибли семь подростков в воде.
Ранее в Таганрогском заливе утонула 74-летняя пенсионерка вечером 7 июля. Трагедия произошла на пляже «Тополек».