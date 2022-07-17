Более 1,8 млн руб лишился житель Таганрога, пытаясь «аннулировать» заявку на кредит

Posted 17 июля 2022, 08:16
Published 17 июля 2022, 08:16
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Мошенник сообщил, что на имя таганрожца якобы пытаются оформить кредит. Последний начал паниковать и чтобы, как заверил лжесотрудник банка, аннулировать заявку, сообщил поступившие на смартфон коды.
В результате житель Таганрога потерял свыше 1,8 миллиона рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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