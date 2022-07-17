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Posted 17 июля 2022, 08:16

Published 17 июля 2022, 08:16

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Более 1,8 млн руб лишился житель Таганрога, пытаясь «аннулировать» заявку на кредит

17 июля 2022, 08:16
Житель Таганрога перевел позвонившему незнакомцу, представившемуся сотрудником службы безопасности одного из банков, 1,88 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Мошенник сообщил, что на имя таганрожца якобы пытаются оформить кредит. Последний начал паниковать и чтобы, как заверил лжесотрудник банка, аннулировать заявку, сообщил поступившие на смартфон коды.

В результате житель Таганрога потерял свыше 1,8 миллиона рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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