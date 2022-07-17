ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в первом матче сезона РПЛ

Posted 17 июля 2022, 19:50
Published 17 июля 2022, 19:50
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
В рамках первого тура Чемпионата России по футболу состоялся матч «Динамо — Ростов». Бело-голубые принимали ростовчан на своем поле в Москве.
Счет в первом тайме открыл «Динамо». Гол на 16-й минуте забил нападающий Вячеслав Грулев. В середине второго тайма ростовчанам удалось сравнять счет благодаря голу Николая Комличенко.
Это был первый матч «Динамо» под руководством нового главного тренера Славиши Йокановича.
Следующий матч «Ростова» состоится 24 июля в Москве против «Локомотива».
Напомним, в прошлом сезоне российского футбольного чемпионата «Ростов» занял девятое место.