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Posted 17 июля 2022, 19:50

Published 17 июля 2022, 19:50

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в первом матче сезона РПЛ

17 июля 2022, 19:50
Матч «Динамо — Ростов» завершился в ничью со счетом 1:1.

В рамках первого тура Чемпионата России по футболу состоялся матч «Динамо — Ростов». Бело-голубые принимали ростовчан на своем поле в Москве.

Счет в первом тайме открыл «Динамо». Гол на 16-й минуте забил нападающий Вячеслав Грулев. В середине второго тайма ростовчанам удалось сравнять счет благодаря голу Николая Комличенко.

Это был первый матч «Динамо» под руководством нового главного тренера Славиши Йокановича.

Следующий матч «Ростова» состоится 24 июля в Москве против «Локомотива».

Напомним, в прошлом сезоне российского футбольного чемпионата «Ростов» занял девятое место.

Ранее ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2.

#Алина Заярная#Спорт#Новости
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