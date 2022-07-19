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Posted 19 июля 2022, 11:39

Published 19 июля 2022, 11:39

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Банда «черных» риелторов обманула ростовский банк на 50 млн рублей

19 июля 2022, 11:39
В Ростовской области задержали банду риелторов, которые совершили аферу на 50 миллионов рублей, сообщили в УМВД по региону.

Профессиональные риелторы с 2019 по 2021 годы находили в донском регионе подставных лиц. От их имени они подавали в банки документы о заработках и месте проживания.

В результате на этих людей оформляли ипотечные кредиты, которые никто не выплачивал. Всего аферистам удалось оформить 50 сделок на сумму более 90 миллионов рублей.

«Стоимость оформляемых в залог участков была намного заявленной. Ущерб банку оценили на сумму 50 миллионов рублей», — говорится в публикации.

В отношении троих подозреваемых завели уголовное дело. В раскрытии преступления участвовали сотрудники регионального УФСБ.

Ранее молодая девушка лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь стать инвестором в Волгодонске.

#Илья Протвинов#Новости
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