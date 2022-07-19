Банда «черных» риелторов обманула ростовский банк на 50 млн рублей

Posted 19 июля 2022, 11:39
Published 19 июля 2022, 11:39
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Профессиональные риелторы с 2019 по 2021 годы находили в донском регионе подставных лиц. От их имени они подавали в банки документы о заработках и месте проживания.
В результате на этих людей оформляли ипотечные кредиты, которые никто не выплачивал. Всего аферистам удалось оформить 50 сделок на сумму более 90 миллионов рублей.
«Стоимость оформляемых в залог участков была намного заявленной. Ущерб банку оценили на сумму 50 миллионов рублей», — говорится в публикации.
В отношении троих подозреваемых завели уголовное дело. В раскрытии преступления участвовали сотрудники регионального УФСБ.