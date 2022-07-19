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Posted 19 июля 2022, 10:25

Published 19 июля 2022, 10:25

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

В Ростове подземные переходы со старинной мозаикой приведут в порядок в 2023 году

19 июля 2022, 10:25
Ростовские подземные переходы с мозаиками восстановят в следующем году, сообщает газета «Молот».

Отремонтировать подземные переходы с мозаикой в центре города могут в следующем году при условии получения финансирования. Проблема восстановления и ремонта переходов заключается в том, что их признали объектами культурного наследия. Исходя из этого, подрядчик должен подготовить расчетно-сметную документацию и сам проект реставрации подземных переходов.

Напомним, мозаики есть в четырех подземных переходах Ростова: у центрального рынка, а также на пересечении Ворошиловкого, Буденновского и Кировского проспектов улицей Большой Садовой.

Ранее ростовчане пожаловались на разрушающийся подземный переход на улице Шолохова. По их словам, он переходит в аварийное состояние. Горожане обращают внимание на разваливающиеся ступеньки, трещины на плитке. Подземный переход становится все более небезопасным, особенно для пожилых и маломобильных ростовчан.

#Алина Заярная#Город#Новости
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