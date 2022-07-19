В Ростове подземные переходы со старинной мозаикой приведут в порядок в 2023 году

Posted 19 июля 2022, 10:25
Published 19 июля 2022, 10:25
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Отремонтировать подземные переходы с мозаикой в центре города могут в следующем году при условии получения финансирования. Проблема восстановления и ремонта переходов заключается в том, что их признали объектами культурного наследия. Исходя из этого, подрядчик должен подготовить расчетно-сметную документацию и сам проект реставрации подземных переходов.
Напомним, мозаики есть в четырех подземных переходах Ростова: у центрального рынка, а также на пересечении Ворошиловкого, Буденновского и Кировского проспектов улицей Большой Садовой.
Ранее ростовчане пожаловались на разрушающийся подземный переход на улице Шолохова. По их словам, он переходит в аварийное состояние. Горожане обращают внимание на разваливающиеся ступеньки, трещины на плитке. Подземный переход становится все более небезопасным, особенно для пожилых и маломобильных ростовчан.