В Ростове подземные переходы со старинной мозаикой приведут в порядок в 2023 году

Отремонтировать подземные переходы с мозаикой в центре города могут в следующем году при условии получения финансирования. Проблема восстановления и ремонта переходов заключается в том, что их признали объектами культурного наследия. Исходя из этого, подрядчик должен подготовить расчетно-сметную документацию и сам проект реставрации подземных переходов.