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Posted 20 июля 2022, 20:58

Published 20 июля 2022, 20:58

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

«Ростовские теплосети» оштрафовали за разбросанный на газоне грунт и мусор

20 июля 2022, 20:58
Арбитражный суд оставил в силе решение, по которому «Ростовские тепловые сети» были оштрафованы на 70 тысяч рублей за неубранный мусор и раскиданный грунт после замены трубопровода, сообщается в электронной картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд отказал »Ростовским теплосетям» в апелляции к Межрайонному отделу1 Административной инспекции при администрации Ростовской области.

Из материалов дела следует, что в январе 2022 года, во время работ по замене трубопровода на улице Жмайлова, коммунальщики безответственно подошли к уборке и огораживанию рабочей площадки. В частности, место разрытия ямы не было огорожено и освещено, грунт вывален на газон, а старые трубы раскиданы. Помимо этого, коммунальщики не установили информационную табличку с указанием вида работ и их сроков, а также контактными данными ответственных лиц.

Тогда же на »Ростовские тепловые сети» составили протокол об административном нарушении, за которое суд наложил на организацию штраф в размере 70 тысяч рублей. Для обжалования этого решения »Ростовские теплосети» обратили в Арбитражный суд Ростовской области, однако тот в итоге встал на сторону городских властей.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал смены руководства »Ростовских тепловых сетей» из-за скандалов с подачей горячей воды.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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