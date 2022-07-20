«Ростовские теплосети» оштрафовали за разбросанный на газоне грунт и мусор

Из материалов дела следует, что в январе 2022 года, во время работ по замене трубопровода на улице Жмайлова, коммунальщики безответственно подошли к уборке и огораживанию рабочей площадки. В частности, место разрытия ямы не было огорожено и освещено, грунт вывален на газон, а старые трубы раскиданы. Помимо этого, коммунальщики не установили информационную табличку с указанием вида работ и их сроков, а также контактными данными ответственных лиц.