«Ростовские теплосети» оштрафовали за разбросанный на газоне грунт и мусор

Posted 20 июля 2022, 20:58
Published 20 июля 2022, 20:58
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Арбитражный суд отказал »Ростовским теплосетям» в апелляции к Межрайонному отделу №1 Административной инспекции при администрации Ростовской области.
Из материалов дела следует, что в январе 2022 года, во время работ по замене трубопровода на улице Жмайлова, коммунальщики безответственно подошли к уборке и огораживанию рабочей площадки. В частности, место разрытия ямы не было огорожено и освещено, грунт вывален на газон, а старые трубы раскиданы. Помимо этого, коммунальщики не установили информационную табличку с указанием вида работ и их сроков, а также контактными данными ответственных лиц.
Тогда же на »Ростовские тепловые сети» составили протокол об административном нарушении, за которое суд наложил на организацию штраф в размере 70 тысяч рублей. Для обжалования этого решения »Ростовские теплосети» обратили в Арбитражный суд Ростовской области, однако тот в итоге встал на сторону городских властей.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал смены руководства »Ростовских тепловых сетей» из-за скандалов с подачей горячей воды.