Меньше 20% жителей считает Ростов «здоровым» городом

Самым »здоровым» городом был признан Сочи, так посчитали 40% респондентов. Они отметили приморский климат, богатую растительность и большое количество мест для прогулок. 34% опрошенных отдали свои голоса за Краснодар, обосновывая свое мнение качественными местными продуктами, приятными погодными условиями. Тройку »здоровых» городов замкнул Калининград. 33% россиян считают, что в самом западном городе России здоровому образу жизни способствует разнообразная природа и мягкий климат.