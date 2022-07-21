Меньше 20% жителей считает Ростов «здоровым» городом

Posted 21 июля 2022, 06:59
Published 21 июля 2022, 06:59
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
Эксперты проанализировали данные соцопроса россиян о самых комфортных для ведения здорового образа жизни городах. В исследовании приняли участие около 4 тысяч человек.
Самым »здоровым» городом был признан Сочи, так посчитали 40% респондентов. Они отметили приморский климат, богатую растительность и большое количество мест для прогулок. 34% опрошенных отдали свои голоса за Краснодар, обосновывая свое мнение качественными местными продуктами, приятными погодными условиями. Тройку »здоровых» городов замкнул Калининград. 33% россиян считают, что в самом западном городе России здоровому образу жизни способствует разнообразная природа и мягкий климат.
Ростов же в рейтинге »здоровых» городов занял только 9 место. Только 18% опрошенных сочли донскую столицу благоприятной для ведения здорового и сбалансированного образа жизни.