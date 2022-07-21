Ростов занял предпоследнее место в рейтинге «самых умных» городов-миллионников России

Posted 21 июля 2022, 10:55
Published 21 июля 2022, 10:55
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
Минстрой РФ изучил эффективность цифрового развития крупнейших городов страны. Эксперты оценивали цифровизацию городского управления, ЖКХ, инновационное развитие городской среды и общественного транспорта, инвестиционный климат и экономику города в целом.
В рейтинге цифрового IQ Ростов занял предпоследнее 14 место, набрав 37,08 балла. Возглавили топ »умных» городов Москва (117,16 балла), Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла).Отмечается, что в сравнении с прошлым годом средний уровень цифровизации российских городов увеличился на 16%.
Ранее стало известно, что меньше 20% жителей считает Ростов «здоровым» городом. Опрос проводился для составления рейтинга самых благоприятных городов России для ведения здорового образа жизни.