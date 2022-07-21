Ростов занял предпоследнее место в рейтинге «самых умных» городов-миллионников России

В рейтинге цифрового IQ Ростов занял предпоследнее 14 место, набрав 37,08 балла. Возглавили топ »умных» городов Москва (117,16 балла), Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла).Отмечается, что в сравнении с прошлым годом средний уровень цифровизации российских городов увеличился на 16%.