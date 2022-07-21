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Posted 21 июля 2022, 10:55

Published 21 июля 2022, 10:55

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Ростов занял предпоследнее место в рейтинге «самых умных» городов-миллионников России

21 июля 2022, 10:55
Министерство строительства России поместило Ростов на 14 место в рейтинге городов по уровню цифровизации, соответствующий рейтинг опубликован на сайте ведомства.

Минстрой РФ изучил эффективность цифрового развития крупнейших городов страны. Эксперты оценивали цифровизацию городского управления, ЖКХ, инновационное развитие городской среды и общественного транспорта, инвестиционный климат и экономику города в целом.

В рейтинге цифрового IQ Ростов занял предпоследнее 14 место, набрав 37,08 балла. Возглавили топ »умных» городов Москва (117,16 балла), Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла).Отмечается, что в сравнении с прошлым годом средний уровень цифровизации российских городов увеличился на 16%.

Ранее стало известно, что меньше 20% жителей считает Ростов «здоровым» городом. Опрос проводился для составления рейтинга самых благоприятных городов России для ведения здорового образа жизни.

#Алина Заярная#Город#Новости
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