Ростовчане стали массово мыться в реке Темерник из-за отсутствия горячей воды

Posted 20 июля 2022, 21:30
Published 20 июля 2022, 21:30
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
По словам жителей, близлежащих к Северному водохранилищу домов, людей на пляже и у родников стало в полтора раза больше в период новых отключений. Люди в водоеме не только купаются, некоторые приносят с собой мыло и полотенце, чтобы помыться.
«Я прихожу за лето уже не первый раз сюда. Мы же почти все время без воды сидим. Дома нет даже напора нормального с этими отключениями, невозможно шампунь вымыть», – жалуется ростовчанка Екатерина Сафонова.
По ее словам, в реке Темерник купаться рискуют не многие, но такие люди тоже есть. В основном приходят к родникам.
«Нам оставили только холодную воду, а мне надоело с этими тазиками возиться. В жару тут даже теплее вода, чем в кране. И люди уже перестали странно смотреть, я стала замечать, что еще кто-то приходит помыть голову», – рассказала Екатерина.
Напомним, без горячей воды в Северном жилом массиве остались жители домов по улицам Капустина, Пацаева, бульвар Комарова, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, пр. Королева, пр. Космонавтов, Волкова, Лелюшенко, Миронова, Думенко.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанки начали голыми купаться в ручье Гремучка из-за жары в июле.