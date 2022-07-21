В Ростовской области дороги назвали «кормушкой» и стали чаще болеть коронавирусом

В июле стало известно, что региональный Минтранспорта за пять месяцев спецоперации на Украине объявил четыре аукциона для поиска перевозчика, который будет готов осуществлять трансфер беженцев от приграничных территорий к ПВРам, а после и до станций следования в другие субъекты Российской Федерации.