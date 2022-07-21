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Posted 21 июля 2022, 15:17

Published 21 июля 2022, 15:17

Modified 1 октября, 13:00

Updated 1 октября, 13:00

В Ростовской области дороги назвали «кормушкой» и стали чаще болеть коронавирусом

21 июля 2022, 15:17
В Ростовской области зафиксировали новую вспышку заболеваемости коронавирусом, певца Юрия Лозу не устроила трасса М-4 «Дон», а Минтранспорта потратило больше 500 миллионов рублей на трансфер беженцев.

Интересный выбор

В июле стало известно, что региональный Минтранспорта за пять месяцев спецоперации на Украине объявил четыре аукциона для поиска перевозчика, который будет готов осуществлять трансфер беженцев от приграничных территорий к ПВРам, а после и до станций следования в другие субъекты Российской Федерации.

Общая сумма работ составляла более 524 миллионов рублей, а победителем неожиданно стал одно из худших автотранспортных предприятий по итогам 2021 года ООО «Автоколонна № 1559».

На портале закупок было указано, что два из четырех контрактов были прекращены по соглашению сторон, а потери АТП составили всего 3,6 миллиона рублей. В общей сложности на перевозку беженцев этим поставщиком было потрачено 520,8 миллиона рублей.

Бездонная кормушка

В сети «ВКонтакте» исполнитель Юрий Лоза поделился впечатлениями от поездки по трассе федерального значения М-4 «Дон» в Ростовской области, назвав бесконечное строительство объекта кормушкой. По мнению артиста, строительство этой дороги никогда не подойдет к концу.

«Это просто кормушка. Сейчас идет реконструкция моста в Каменске-Шахтинском. Кто проложил трассу через этот город, я не знаю, но сделано это было явно намеренно», — возмутился Лоза, сообщив, что считает ремонт моста — главной причиной многокилометровых пробок, из-за которых приходится задерживаться и искать места отдыха.

Ростовчане и дончане поддержали исполнителя, сообщив, что их также беспокоят новые участки платных дорог и отсутствие структуры, занятой проектированием дорог и составлением смет.

Седьмая волна

На портале «Стопкоронавирус.рф» появились данные о резком росте заболеваемости коронавирусом в Ростовской области, который был зафиксирован в период с 19 по 21 июля.

Согласно данным сервиса к четвергу, 21 июля, количество зараженных составило 185 заболевших за сутки, что в десятикратном размере превышает показатели заболеваемости за 19 июля, когда ковид подтвердили всего у 19 человек.

Это также является самым высоким показателем заболеваемости за последний месяц, а на втором месте оказались данные за 16 июля, когда коронавирус диагностировали у 133 жителей Ростовской области.

Между тем органы местной власти призывают дончан продолжать вакцинацию и ревакцинацию, чтобы не допустить новой вспышки болезни.

#Общество#Новости
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