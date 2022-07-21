В Ростовской области дороги назвали «кормушкой» и стали чаще болеть коронавирусом

Posted 21 июля 2022, 15:17
Published 21 июля 2022, 15:17
Modified 1 октября, 13:00
Updated 1 октября, 13:00
В июле стало известно, что региональный Минтранспорта за пять месяцев спецоперации на Украине объявил четыре аукциона для поиска перевозчика, который будет готов осуществлять трансфер беженцев от приграничных территорий к ПВРам, а после и до станций следования в другие субъекты Российской Федерации.
Общая сумма работ составляла более 524 миллионов рублей, а победителем неожиданно стал одно из худших автотранспортных предприятий по итогам 2021 года ООО «Автоколонна № 1559».
На портале закупок было указано, что два из четырех контрактов были прекращены по соглашению сторон, а потери АТП составили всего 3,6 миллиона рублей. В общей сложности на перевозку беженцев этим поставщиком было потрачено 520,8 миллиона рублей.
В сети «ВКонтакте» исполнитель Юрий Лоза поделился впечатлениями от поездки по трассе федерального значения М-4 «Дон» в Ростовской области, назвав бесконечное строительство объекта кормушкой. По мнению артиста, строительство этой дороги никогда не подойдет к концу.
«Это просто кормушка. Сейчас идет реконструкция моста в Каменске-Шахтинском. Кто проложил трассу через этот город, я не знаю, но сделано это было явно намеренно», — возмутился Лоза, сообщив, что считает ремонт моста — главной причиной многокилометровых пробок, из-за которых приходится задерживаться и искать места отдыха.
Ростовчане и дончане поддержали исполнителя, сообщив, что их также беспокоят новые участки платных дорог и отсутствие структуры, занятой проектированием дорог и составлением смет.
На портале «Стопкоронавирус.рф» появились данные о резком росте заболеваемости коронавирусом в Ростовской области, который был зафиксирован в период с 19 по 21 июля.
Согласно данным сервиса к четвергу, 21 июля, количество зараженных составило 185 заболевших за сутки, что в десятикратном размере превышает показатели заболеваемости за 19 июля, когда ковид подтвердили всего у 19 человек.
Это также является самым высоким показателем заболеваемости за последний месяц, а на втором месте оказались данные за 16 июля, когда коронавирус диагностировали у 133 жителей Ростовской области.
Между тем органы местной власти призывают дончан продолжать вакцинацию и ревакцинацию, чтобы не допустить новой вспышки болезни.