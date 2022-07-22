Любимый подрядчик Минтранса отремонтирует в Ростовской области дорогу за 638 млн руб

Речь идет о реконструкции дороги Азов — Александровка — Староминская (до границы Краснодарского края). Это участок 51+500 — 57+000 километры в Азовском районе.
Заказчиком выступает Минтранспорта региона, начальная цена контракта составляла 638 миллионов рублей. Но участником конкурса стала только одна компания, предложившая выполнить работы за 634,8 миллиона.
Это организация «Т-Транс», с которой и заключили контракт. Около 102 миллионов рублей будут освоены в этом году, остальная сумма — в следующем.
Согласно открытым данным, компания-победитель занимается строительством автомобильных дорог. В ней числятся девять сотрудников, зарегистрирована она была в конце 2020 года. В 2022 году компания уже получила от Минтранса региона 10 контрактов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.