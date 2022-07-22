Любимый подрядчик Минтранса отремонтирует в Ростовской области дорогу за 638 млн руб

Согласно открытым данным, компания-победитель занимается строительством автомобильных дорог. В ней числятся девять сотрудников, зарегистрирована она была в конце 2020 года. В 2022 году компания уже получила от Минтранса региона 10 контрактов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.