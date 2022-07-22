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Любимый подрядчик Минтранса отремонтирует в Ростовской области дорогу за 638 млн руб

22 июля 10:45
Фото: 1MI
В Ростовской области определили компанию, которая проведет реконструкцию дороги за сотни миллионов рублей, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о реконструкции дороги Азов — Александровка — Староминская (до границы Краснодарского края). Это участок 51+500 — 57+000 километры в Азовском районе.

Заказчиком выступает Минтранспорта региона, начальная цена контракта составляла 638 миллионов рублей. Но участником конкурса стала только одна компания, предложившая выполнить работы за 634,8 миллиона.

Это организация «Т-Транс», с которой и заключили контракт. Около 102 миллионов рублей будут освоены в этом году, остальная сумма — в следующем.

Согласно открытым данным, компания-победитель занимается строительством автомобильных дорог. В ней числятся девять сотрудников, зарегистрирована она была в конце 2020 года. В 2022 году компания уже получила от Минтранса региона 10 контрактов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.

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#Новости#Илья Протвинов#Экономика
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