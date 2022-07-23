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Posted 23 июля 2022, 14:36

Published 23 июля 2022, 14:36

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Ростовчане потребовали компенсацию за жизнь без горячей воды

23 июля 2022, 14:36
Суммы коммунальных платежей за горячую воду по тем адресам, где ее не было, пересчитали в июле и выяснили, что РТС не получат от ростовчан почти миллион рублей

Затянувшиеся проверки теплосетей в Ростове, которые начались ещё в мае 2022 года и длятся до сих пор, возмущают ростовчан.

По подсчетам городского департамента ЖКХ, горожане заплатят РТС на 1,071 миллион рублей меньше, чем должны были.

«Миллион со всего города это копейки. Я считаю, нам должны были доплачивать за газ и электричество, которое мы тратили на подогрев этих бесконечных тазиков», — возмущается жительница дома на улице Извилистой Татьяна Петренко.

По ее словам, перерасчет позволит сэкономить деньги в семейном бюджете, но незначительно.

Житель соседнего дома на этой же улице в западном микрорайоне Ростова Илья Лучников добавляет, что потерянная прибыль может заставить РТС задуматься о качестве обслуживания теплосетей.

«Хоть деньгами нам компенсируют эти недели жизни в каменном веке», — порадовался ростовчанин.

Напомним, испытания и подготовка теплосетей к отопительному сезону в Ростове начались 12 мая 2022 года.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане начали мыться в реке Темерник из-за отсутствия горячей воды.

#Общество#Новости
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