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Posted 24 июля 2022, 18:08

Published 24 июля 2022, 18:08

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

«Лучше дома посмотрим»: ростовчане о закрытии кинозалов IMAX

24 июля 2022, 18:08
Люди не видят смысла тратить деньги на кино, когда у всех дома есть интернет и онлайн-сервисы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский кинолюбитель Артем Иванченко.

По словам ростовчан, у многих дома до сих пор хранятся CD-диски, стоит домашний кинотеатр, а фильмы в интернете могут найти даже дети.

«В кино сейчас и нечего смотреть. Иностранных фильмов нет, а наши фильмы многие не любят», – возмущается Артем.

По его словам, среди отечественных фильмов он не заметил популярной в прокате картины под формат IMAX.

«Понятно, что люди не видят сейчас смысла тратить последние деньги на кино. Его лучше дома посмотреть, из плюсов: никто не чавкает над ухом попкорном и не шушукается на последнем ряду», – отмечает Артем.

Ранее RostovGazeta писала о том, что корпорация IMAX объявила о своем уходе с российского рынка.

#Анна Ивченко#Общество#Новости
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