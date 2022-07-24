«Лучше дома посмотрим»: ростовчане о закрытии кинозалов IMAX

Posted 24 июля 2022, 18:08
Published 24 июля 2022, 18:08
Modified 1 октября, 14:58
Updated 1 октября, 14:58
По словам ростовчан, у многих дома до сих пор хранятся CD-диски, стоит домашний кинотеатр, а фильмы в интернете могут найти даже дети.
«В кино сейчас и нечего смотреть. Иностранных фильмов нет, а наши фильмы многие не любят», – возмущается Артем.
По его словам, среди отечественных фильмов он не заметил популярной в прокате картины под формат IMAX.
«Понятно, что люди не видят сейчас смысла тратить последние деньги на кино. Его лучше дома посмотреть, из плюсов: никто не чавкает над ухом попкорном и не шушукается на последнем ряду», – отмечает Артем.