Тысячи жителей в Советском районе Ростова останутся без воды 28 июля

Напомним, ростовчане потребовали компенсацию за жизнь без горячей воды. Департамент ЖКХ Ростова подсчитал, что из-за длительных отключений горячего водоснабжения РТС не получит от горожан на 1,071 миллион рублей меньше, чем должны были. Однако ростовчане считают эту сумму мизерной в масштабах города-миллионника. Они призывают компенсировать им расходы на электричество и газ, которые повысились из-за частого подогрева холодной воды.