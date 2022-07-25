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Posted 25 июля 2022, 08:46

Published 25 июля 2022, 08:46

Modified 11 сентября 2022, 16:21

Updated 11 сентября 2022, 16:21

Тысячи жителей в Советском районе Ростова останутся без воды 28 июля

25 июля 2022, 08:46
Ряд улиц Советского районе Ростова-на-Дону останутся без воды 28 июля, уведомляет АО «Ростовводоканал».

28 июля жители Советского района испытают сложности с водоснабжением. С 9.00 до 23.00 мск воды не будет на отрезке ДоватораМалиновского7-й проезд (2; 3; 4; 5; 6; 7-й проезд) – железнодорожные пути. Также на день отключат воду на улице Доватора, 146/12. Это будет сделано для установки там пожарных гидрантов.

Ранее врач дал советы жителям Ростова, как мыться без горячей воды. Он отметил, что в жару полезно обмываться под холодным душем. Однако это следует делать только людям с сильным иммунитетом и без хронических заболеваний. Доктор отмечает, что сейчас наступил хороший момент для начала процедур закаливания.

Напомним, ростовчане потребовали компенсацию за жизнь без горячей воды. Департамент ЖКХ Ростова подсчитал, что из-за длительных отключений горячего водоснабжения РТС не получит от горожан на 1,071 миллион рублей меньше, чем должны были. Однако ростовчане считают эту сумму мизерной в масштабах города-миллионника. Они призывают компенсировать им расходы на электричество и газ, которые повысились из-за частого подогрева холодной воды.

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#Алина Заярная#Город#Новости
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