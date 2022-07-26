Из-за Fan-ID первый матч РПЛ на «Ростов-Арене» пройдет с полупустыми трибунами

Posted 26 июля 2022, 11:01
Published 26 июля 2022, 11:01
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
31 июля на «Ростов-Арене» пройдет первый матч после введения обязательного паспорта болельщика. Однако футбольные клубы «Ростов» и «Химки» рискуют играть при полупустых трибунах. Fan-ID оформили менее 11 тысяч футбольных фанатов.
Напомним, посещаемость матчей футбольного клуба «Ростов» даже в период пандемии коронавируса держалась на отметке 13 тысяч человек. До начала коронавирусных ограничений матчи на «Ростов-Арене» посещали порядка 30 тысяч человек.