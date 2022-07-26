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Posted 26 июля 2022, 11:01

Published 26 июля 2022, 11:01

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Из-за Fan-ID первый матч РПЛ на «Ростов-Арене» пройдет с полупустыми трибунами

26 июля 2022, 11:01
Первый матч на «Ростов-Арене» после введения системы Fan-ID может состояться при полупустых трибунах, данные опубликованы на сайте правительства региона.

31 июля на «Ростов-Арене» пройдет первый матч после введения обязательного паспорта болельщика. Однако футбольные клубы «Ростов» и «Химки» рискуют играть при полупустых трибунах. Fan-ID оформили менее 11 тысяч футбольных фанатов.

Напомним, посещаемость матчей футбольного клуба «Ростов» даже в период пандемии коронавируса держалась на отметке 13 тысяч человек. До начала коронавирусных ограничений матчи на «Ростов-Арене» посещали порядка 30 тысяч человек.

Ранее стало известно, что два игрока и четыре тренера ФК «Ростов» остались без Fan ID.

#Алина Заярная#Спорт#Новости
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