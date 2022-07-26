rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове на Шолохова Mercedes-Benz попал в ДТП из-за открытого люка

26 июля 15:41
Фото: ГИБДД
В Ростове-на-Дону из-за открытого люка произошло ДТП с участием иномарки, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Напомним, во вторник, 26 июля, в соцсети «ВКонтакте» появились сообщения о трех ДТП на Шолохова напротив строений № 48-50, произошедших из-за открытого людей в понедельник, 25 июля.

Сотрудники полиции и инспекторы провели проверку сообщений и установили, что вечером понедельника 19-летняя горожанка на Mercedes-Benz действительно попала на открытый люк в районе дома № 7, из-за чего машина потеряла управление и влетела в дерево.

Фото: Ростов Главный

Сотрудники полиции отправились к месту аварии, где подтвердилось, что никто не пострадал, и только автомобиль получил механические повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов также направили требование в организацию, отвечающую за состояние коллектора, чтобы те закрыли люк в ближайшее время.

Ранее несовершеннолетний водитель скутера впал в кому после аварии в Старой Станице.

Материалы по теме
Попытка обогнать машину в Ростовской области завершилась страшной аварией с погибшимВ кому впал 12-летний скутерист после аварии в Ростовской областиВ Ростовской области в аварии погиб водитель и пострадал возможный виновник ДТП
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00