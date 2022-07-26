В Ростове на Шолохова Mercedes-Benz попал в ДТП из-за открытого люка

Напомним, во вторник, 26 июля, в соцсети «ВКонтакте» появились сообщения о трех ДТП на Шолохова напротив строений № 48-50, произошедших из-за открытого людей в понедельник, 25 июля.
Сотрудники полиции и инспекторы провели проверку сообщений и установили, что вечером понедельника 19-летняя горожанка на Mercedes-Benz действительно попала на открытый люк в районе дома № 7, из-за чего машина потеряла управление и влетела в дерево.
Сотрудники полиции отправились к месту аварии, где подтвердилось, что никто не пострадал, и только автомобиль получил механические повреждения.
Сотрудники правоохранительных органов также направили требование в организацию, отвечающую за состояние коллектора, чтобы те закрыли люк в ближайшее время.