В Ростовской области тарифы на ЖКХ проиндексируют не выше уровня инфляции

Напомним, во вторник, 26 июля, стало известно, что власти Ростовской области в будущем году предложили увеличить тарифы на услуги ЖКХ на 9%, это вызвало волну негодования со стороны населения. Жители региона назвали это крохоборством и посчитали, что повышать тарифы — необоснованно, если качество услуг оставляет желать лучшего.
Однако ситуацию решил прояснить Алексей Лукьянов, который сообщил, что опубликованный документ является прогнозом, а не гарантией роста тарифа на 9%.
По словам представителя службы тарифов, само ведомство находится в постоянном взаимодействии с федеральной ФАС и обсуждает возможное изменение тарифов в будущем году.
«Индекс роста платы граждан будет утвержден не выше индекса инфляции», — добавил Алексей Лукьянов, сообщив, что окончательное решение по индексу роста примут только в декабре. Глава службы тарифов заметил, что этот прогноз будет меняться до финального решения, принятого правительством Российской Федерации после учета всех социально-экономических показателей.