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В Ростовской области тарифы на ЖКХ проиндексируют не выше уровня инфляции

26 июля 16:55
Фото: donland.ru
В Ростовской области служба тарифов обещает, что цены на услуги ЖКХ не окажутся выше показателей инфляции, комментарий предоставил руководитель Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Напомним, во вторник, 26 июля, стало известно, что власти Ростовской области в будущем году предложили увеличить тарифы на услуги ЖКХ на 9%, это вызвало волну негодования со стороны населения. Жители региона назвали это крохоборством и посчитали, что повышать тарифы — необоснованно, если качество услуг оставляет желать лучшего.

Однако ситуацию решил прояснить Алексей Лукьянов, который сообщил, что опубликованный документ является прогнозом, а не гарантией роста тарифа на 9%.

По словам представителя службы тарифов, само ведомство находится в постоянном взаимодействии с федеральной ФАС и обсуждает возможное изменение тарифов в будущем году.

«Индекс роста платы граждан будет утвержден не выше индекса инфляции», — добавил Алексей Лукьянов, сообщив, что окончательное решение по индексу роста примут только в декабре. Глава службы тарифов заметил, что этот прогноз будет меняться до финального решения, принятого правительством Российской Федерации после учета всех социально-экономических показателей.

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