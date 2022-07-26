В Ростовской области тарифы на ЖКХ проиндексируют не выше уровня инфляции

Напомним, во вторник, 26 июля, стало известно, что власти Ростовской области в будущем году предложили увеличить тарифы на услуги ЖКХ на 9%, это вызвало волну негодования со стороны населения. Жители региона назвали это крохоборством и посчитали, что повышать тарифы — необоснованно, если качество услуг оставляет желать лучшего.