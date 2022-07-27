Более 4332 жителей Ростовской области объявили себя банкротами с начала 2022 года

Председатель Арбитражного суда Ростовской области Олег Мишаков рассказал, что с начала календарного года в суд поступили материалы по более чем 4,8 тысячам спорам о финансовой несостоятельности, этот показатель на 18% выше тех, что зафиксировали в 2021 году, когда состоялось около 4,1 тысячи споров.