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Более 4332 жителей Ростовской области объявили себя банкротами с начала 2022 года

27 июля 07:24
Фото: unsplash.com
В Ростовской области заявления о банкротстве подали более 4,3 тысячи граждан, об этом сообщили в отчете Арбитражного суда региона за первое полугодие 2022 года.

Председатель Арбитражного суда Ростовской области Олег Мишаков рассказал, что с начала календарного года в суд поступили материалы по более чем 4,8 тысячам спорам о финансовой несостоятельности, этот показатель на 18% выше тех, что зафиксировали в 2021 году, когда состоялось около 4,1 тысячи споров.

При этом сообщается, что доля заявлений о банкротстве увеличилась на 3,6% по сравнению с показателями 2021 года, составив 22,8% от общего числа заявлений.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года объявить себя банкротами пытались 4332 гражданина, что на 37% больше показателе прошлого года, когда аналогичные заявления подали более 3,1 тысячи граждан.

Более того в суде добавили, что за первые шесть месяцев работы в рамках дел о банкротстве они рассмотрели более 30,7 тысячи заявлений, жалоб и ходатайств, а также выдано более 15,1 тысячи исполнительных листов на сумму более 11,2 миллиарда рублей.

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