«Ласточку» из Сочи в Ростов задержали на 4 часа из-за схода селя

В ночь на 27 июля произошел сход селей на участок железной дороги между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель. Из-за этого сбился график движения поездов.
Всего из-за схода селя задержали более 20 поездов дальнего следования и несколько местных электричек.
Ликвидировать последствия схода селя удалось к утру и в 07.17 мск движение поездов восстановили.
Напомним, в Ростовской области и Краснодарском крае в последние дни идут сильные ливни, в Сочи из-за подтоплений объявили режим ЧС. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится еще минимум на сутки.