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«Ласточку» из Сочи в Ростов задержали на 4 часа из-за схода селя

27 июля 06:43
Фото: 09.mchs.gov.ru
«Ласточку» № 808 Имеретинский курорт — Ростов-на-Дону задержали на 4 часа из-за схода селя под Сочи, сообщил «Интерфакс».

В ночь на 27 июля произошел сход селей на участок железной дороги между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель. Из-за этого сбился график движения поездов.

Всего из-за схода селя задержали более 20 поездов дальнего следования и несколько местных электричек.

Ликвидировать последствия схода селя удалось к утру и в 07.17 мск движение поездов восстановили.

Напомним, в Ростовской области и Краснодарском крае в последние дни идут сильные ливни, в Сочи из-за подтоплений объявили режим ЧС. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится еще минимум на сутки.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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