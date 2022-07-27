МЧС сообщило о надвигающемся шторме на Таганрогский залив

В первой половине дня в заливе ожидаются сильные дожди в сочетании со шквалистым ветром до 23 метров в секунду, грозой и градом.
Из-за неблагоприятных погодных условий видимость сократится до одного-двух километров, а высота волн превысит метр.
Непогода сохранится и на территории Ростовской области, где до конца суток 27 июля также ожидаются сильные ливни с грозами и градом.
Жителей региона просят соблюдать осторожность, не выходить в море и не покидать дома без особой необходимости.
Напомним, в ночь на среду в Краснодарском крае из-за схода селей на четыре часа задержали «Ласточку» из Сочи в Ростов-на-Дону.