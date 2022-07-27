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Posted 27 июля 2022, 07:51

Published 27 июля 2022, 07:51

Modified 11 сентября 2022, 09:29

Updated 11 сентября 2022, 09:29

Пять жителей Ростовской области заразились лихорадкой Ку за одну неделю

Пять жителей Ростовской области заразились лихорадкой Ку за одну неделю

27 июля 2022, 07:51
Фото: 1MI.
За неделю в Ростовской области выявили пять новых случаев заражения лихорадкой Ку (коксиеллезом), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка Ку чаще всего начинается резко и по симптомам напоминает грипп. При этом высокая температура до 40 градусов может сохраняться до трех недель. Лечение же может длиться от трех месяцев до двух лет.

По состоянию на 26 июля в Ростовской области зафиксировали 25 случаев заражения лихорадкой Ку, пять из них выявили за последнюю неделю. Причиной заражения стали укусы клещами, больше всего заразившихся, 16 человек, проживает в Сальском районе. Также заболевших лихорадкой Ку выявили в Ремонтненском и Целинском районах.

Всего же в 2022 году клещи покусали более 3,6 тысячи жителей Ростовской области, более трети из них — дети до 14 лет.

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#Илья Протвинов#Общество#Новости
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