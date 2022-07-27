Пять жителей Ростовской области заразились лихорадкой Ку за одну неделю

Posted 27 июля 2022, 07:51
Published 27 июля 2022, 07:51
Modified 11 сентября 2022, 09:29
Updated 11 сентября 2022, 09:29
Лихорадка Ку чаще всего начинается резко и по симптомам напоминает грипп. При этом высокая температура до 40 градусов может сохраняться до трех недель. Лечение же может длиться от трех месяцев до двух лет.
По состоянию на 26 июля в Ростовской области зафиксировали 25 случаев заражения лихорадкой Ку, пять из них выявили за последнюю неделю. Причиной заражения стали укусы клещами, больше всего заразившихся, 16 человек, проживает в Сальском районе. Также заболевших лихорадкой Ку выявили в Ремонтненском и Целинском районах.
Всего же в 2022 году клещи покусали более 3,6 тысячи жителей Ростовской области, более трети из них — дети до 14 лет.