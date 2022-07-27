В Ростове майор полиции заплатит штраф в 2 миллиона за получение миллионной взятки

Ранее за взятки в крупном размере в Ростове осудили экс-сотрудников уголовного розыска. Альберт Узденов и Егор Минько получили 40 тысяч рублей от одной из местных жительниц, пытавшихся спасти мужа от привлечения к уголовной ответственности. Отмечается, что мужчина был причастен к распространению наркотиков. Экс-сотрудников уголовного розыска признали виновными. Узденова осудили на 1 год и 10 месяцев лишения свободы, а Минько - на два года. Сообщается, что осужденные будут обжаловать решение суда.