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В Ростове майор полиции заплатит штраф в 2 миллиона за получение миллионной взятки

27 июля 15:31
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове-на-Дону бывшего старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России Артема Захарова оштрафовали за получение миллионной взятки, сообщается в пресс-службе УФСБ России по региону.

Кировский районный суд Ростова признал виновным бывшего майора полиции Артема Захарова. По версии обвинителя, в сентябре 2021 года Захаров, будучи при исполнении, пытался получить взятку от руководства одного из городских медицинских центров. За один миллион рублей экс-майор полиции обещал закрыть глаза на возможные мошеннические действия организации по время проведения медосмотров. Однако был задержан полицейскими во время получения денежных средств.

Суд назначил Захарову штраф в размере двух миллионов рублей, а также лишил его права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет. Защита виновного заявила, что обжалует решение.

Отмечается, что в то же время Ворошиловский суд Ростова рассматривает дело в отношении заместителя директора злосчастного медцентра. Обвиняемая хотела выступить посредником и получить от руководства медучреждения 1,5 миллиона рублей. Один миллион она планировала передать в качестве взятки Захарову, а 500 тысяч рублей присвоить себе. Однако бывший майор, не предупредив ее, решил получить денежное вознаграждение напрямую от руководства, без посредников.

Ранее за взятки в крупном размере в Ростове осудили экс-сотрудников уголовного розыска. Альберт Узденов и Егор Минько получили 40 тысяч рублей от одной из местных жительниц, пытавшихся спасти мужа от привлечения к уголовной ответственности. Отмечается, что мужчина был причастен к распространению наркотиков. Экс-сотрудников уголовного розыска признали виновными. Узденова осудили на 1 год и 10 месяцев лишения свободы, а Минько - на два года. Сообщается, что осужденные будут обжаловать решение суда.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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