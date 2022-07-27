В Ростове возбудили около 580 дел из-за нескошенных сорняков с начала 2022 года

В администрации Ростова сообщили, что в целях улучшения контроля за своевременной уборкой сорняков горожанами проводят ежедневные рейды. Во время них в городе с начала 2022 года выявили почти 580 нарушителей, против которых были возбуждены административные дела.
Так среди нарушителей оказались 272 должностных лица, 28 юрлиц, а также 279 горожан. Это на 78,7% больше нарушений, чем было зафиксировано за весь прошлый год, когда завели всего 324 дела.
Напомним, нарушителям Правил благоустройства грозят предупреждения или штрафы. Так обычные граждане заплатят до трех тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч рублей, а юрлица — до 70 тысяч рублей.
К настоящему моменту в городе выкосили более 3,6 тысячи гектара сорной травы.