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В Ростовской области 322 дорожные камеры продолжат работать, несмотря на санкции

27 июля 06:42
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области пообещали, что санкции не отразятся на работе систем видеофиксации нарушителей ПДД, об этом сообщили в правительстве региона.

В пресс-службе правительства Ростовской области рассказали, что в настоящий момент в регионе установлены более 320 камер, осуществляющих фото- и видеофиксацию нарушений ПДД. Несмотря на действующие санкции, в правительстве рассказали, что камеры продолжат работать, так как 87% запчастей являются продукцией российского производства. Что касается оставшихся запчастей — их достаточно для стабильной работы камер наблюдения.

Кроме того власти региона напомнили, что до конца июля в Ростове проведут ротацию камер, а потому на пяти улицах города появятся новые комплексы видеофиксации. Сообщается, что камеры появятся на улицах Вятской, Буденновском, Оганова, Мадояна и Волкова.

Ранее аналогичные комплексы установили на региональных трассах.

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