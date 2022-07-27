В Ростовской области 322 дорожные камеры продолжат работать, несмотря на санкции

В пресс-службе правительства Ростовской области рассказали, что в настоящий момент в регионе установлены более 320 камер, осуществляющих фото- и видеофиксацию нарушений ПДД. Несмотря на действующие санкции, в правительстве рассказали, что камеры продолжат работать, так как 87% запчастей являются продукцией российского производства. Что касается оставшихся запчастей — их достаточно для стабильной работы камер наблюдения.