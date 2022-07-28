Режим закрытого неба для аэропорта Платов в Ростове продлили до 5 августа

Напомним, российские авиакомпании начали отменять рейсы в Ростов до весны 2023 года. В частности, крупнейший авиаперевозчик России компания S7 не продает билеты в Ростов до марта следующего года. Однако официальных заявлений от S7 на этот счет не поступало. Помимо Ростова, купить билеты на самолет не получится в Краснодар, Белгород, Курск, Симферополь, Элисту, Брянск, Липецк, Анапу и Геленджик. Также до 30 октября билеты в Ростов нельзя купить у «Аэрофлота», а до 30 сентября — у «Уральских авиалиний».