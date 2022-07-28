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Режим закрытого неба для аэропорта Платов в Ростове продлили до 5 августа

28 июля 07:37
Фото: Правительство Ростовской области
Для ростовского аэропорта Платов продлили режим ограничения полетов до 5 августа, сообщается на сайте Росавиации.

Воспользоваться ростовским аэропортом Платов для перелетов ростовчане не смогут как минимум до 5 августа 2022 года. Помимо ростовской воздушной гавани в списке Росавиации значатся еще десять аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Авиаперевозчикам рекомендуют пользоваться для перелетов альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, Ставрополь, Минеральные воды и Москву.

Уточняется, что другие российские аэропорты работают в прежнем режиме.

Ранее стало известно, что аэропорт Платов может открыться уже в сентябре 2022 года.

Напомним, российские авиакомпании начали отменять рейсы в Ростов до весны 2023 года. В частности, крупнейший авиаперевозчик России компания S7 не продает билеты в Ростов до марта следующего года. Однако официальных заявлений от S7 на этот счет не поступало. Помимо Ростова, купить билеты на самолет не получится в Краснодар, Белгород, Курск, Симферополь, Элисту, Брянск, Липецк, Анапу и Геленджик. Также до 30 октября билеты в Ростов нельзя купить у «Аэрофлота», а до 30 сентябряу «Уральских авиалиний».

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