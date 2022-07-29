Странных «людей в черном» заметили в СНТ «Алмаз» в Ростове

Как сообщили жители товарищества, в ночь на 28 июля примерно в 01.30 мск несколько людей в черной одежде и черных масках ходили по переулку Черкасскому. Одна из женщин рассказала, что вечером кто-то пытался открыть входную дверь ее дома. Хозяйка дома обратилась к соседям, чтобы посмотреть запись на камере и оказалось, что на видео попали трое молодых людей в темной одежде и скрытыми за масками лицами.