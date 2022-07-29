Странных «людей в черном» заметили в СНТ «Алмаз» в Ростове

Posted 29 июля 2022, 12:18
Published 29 июля 2022, 12:18
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Как сообщили жители товарищества, в ночь на 28 июля примерно в 01.30 мск несколько людей в черной одежде и черных масках ходили по переулку Черкасскому. Одна из женщин рассказала, что вечером кто-то пытался открыть входную дверь ее дома. Хозяйка дома обратилась к соседям, чтобы посмотреть запись на камере и оказалось, что на видео попали трое молодых людей в темной одежде и скрытыми за масками лицами.
Также одна из жительниц рассказал, что за две недели до этого ее ребенка напугал странный «черный дядя», который заглядывал во двор через забор.
Некоторые комментаторы предположили, что эти «люди в черном» не представляют опасности для местных.
«Там рядом заброшенное бомбоубежище. Это диггеры, что играют там в войнушку на пейнтбольных ганах, а они не любят светить лицом», — написал один из ростовчан.
Но большинство в такой вариант не поверили и высказали беспокойство. «Это не смешно! Интересно что именно ими движет, и для какой цели это все», — прокомментировала другая горожанка.