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Posted 29 июля 2022, 05:42

Published 29 июля 2022, 05:42

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

В полтора раза выросла заражаемость коронавирусом в Ростовской области

29 июля 2022, 05:42
С 18 по 24 июля заражаемость коронавирусом в Ростовской области в полтора раза превысила показатели предыдущей недели, сообщила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.

Как пишет «АиФ», за указанный период показатель заболеваемости коронавирусом составил 20,6 на 100 тысяч человек, что в 1,5 раза выше, чем с 11 по 17 июля.

Отмечается, что у всех заболевших диагностируют «Омикрон» и его разновидности, нового штамма «Кентавр» пока в регионе не выявляли.

Напомним, из-за резкого роста числа новых случаев коронавируса глава управления Роспотребнадзора Ростовской области Ковалев призвал вернуть масочный режим. Сами жители региона восприняли перспективу возвращения ограничений негативно.

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