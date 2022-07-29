В полтора раза выросла заражаемость коронавирусом в Ростовской области

Posted 29 июля 2022, 05:42
Published 29 июля 2022, 05:42
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
Как пишет «АиФ», за указанный период показатель заболеваемости коронавирусом составил 20,6 на 100 тысяч человек, что в 1,5 раза выше, чем с 11 по 17 июля.
Отмечается, что у всех заболевших диагностируют «Омикрон» и его разновидности, нового штамма «Кентавр» пока в регионе не выявляли.
Напомним, из-за резкого роста числа новых случаев коронавируса глава управления Роспотребнадзора Ростовской области Ковалев призвал вернуть масочный режим. Сами жители региона восприняли перспективу возвращения ограничений негативно.