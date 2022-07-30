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Гигантская пробка не позволяет ростовчанам вернуться в город после «Донской ухи»

30 июля 18:03
Фото: Яндекс. Карты
Многокилометровые пробки сковали дороги, ведущие к Ростову из Старочеркасской после фестиваля «Донской ухи», информация об этом появилась на сервисе «Яндекс.Карты».

Напомним, несколько дней назад власти Ростовской области объявили дончанам о проведении фестиваля «Донская уха» в станице Старочеркасской. Ради того, чтобы большее число жителей региона могли посетить мероприятие, в Ростове вдвое увеличили количество автобусов, которые едут в Старочеркасскую.

Однако по завершению фестиваля станица стала настоящей западней для гостей фестиваля. Причиной этого стали многокилометровые девятибалльные пробки, которые сковали выезд из станицы до Большого Лога.

Затруднения на участках трассы начали фиксировать еще около 17.30 мск, однако к 21.00 мск вся дорога между населенными пунктами стала «красной», а время поездки до Ростова-на-Дону выросло до двух с лишним часов. Очевидцы также сообщают, что вся дорога в направлении Ростова и Аксая буквально застыла из-за гигантской пробки.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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