Гигантская пробка не позволяет ростовчанам вернуться в город после «Донской ухи»

Однако по завершению фестиваля станица стала настоящей западней для гостей фестиваля. Причиной этого стали многокилометровые девятибалльные пробки, которые сковали выезд из станицы до Большого Лога.
Затруднения на участках трассы начали фиксировать еще около 17.30 мск, однако к 21.00 мск вся дорога между населенными пунктами стала «красной», а время поездки до Ростова-на-Дону выросло до двух с лишним часов. Очевидцы также сообщают, что вся дорога в направлении Ростова и Аксая буквально застыла из-за гигантской пробки.