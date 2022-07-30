Гигантская пробка не позволяет ростовчанам вернуться в город после «Донской ухи»

Затруднения на участках трассы начали фиксировать еще около 17.30 мск, однако к 21.00 мск вся дорога между населенными пунктами стала «красной», а время поездки до Ростова-на-Дону выросло до двух с лишним часов. Очевидцы также сообщают, что вся дорога в направлении Ростова и Аксая буквально застыла из-за гигантской пробки.