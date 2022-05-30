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Собирающие пробки посты ГИБДД на въездах в Ростов обещали убрать после 12 июня

30 мая 13:00
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В управлении Госавтоинспекции Ростовской области планируют переместить посты от въездов в Ростов на приграничные территории региона, об этом сообщил портал Donnews.

Начальник отдела дорожного надзора управления областной ГИБДД Юрий Савченко рассказал о планах ведомства убрать посты, которые установили на въездах в Ростов для инспекции транспорта. Предположительно речь идет о тех 11 постах, установленных на всех подъездах к городу в марте текущего года.

Тогда посты появились в целях повышения уровня безопасности горожан, однако стали причиной уплотнения дорожного трафика и пробок из-за сужения въезда до одной полосы.

В Заксобрании Ростовской области предложили вернуть проезд по трем полосам движения и проводить контроль транспорта силами экипажей ГИБДД. В ответ на это Юрий Савченко возразил, что сотрудники ведомства и так останавливают не все без исключения машины, а только те автомобили, чьи госзнаки принадлежат другим государствам.

Савченко пообещал решить вопрос с загруженностью трассы М-4 «Дон» до окончания ремонта дорожного полотна 12 июня.

«Возможно, проверять транспорт необходимо ближе к границе, а не на въездах в Ростов. Там, вероятнее всего, будет даже качественнее», — цитирует издание начальника отдела дорожного надзора.

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