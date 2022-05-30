Собирающие пробки посты ГИБДД на въездах в Ростов обещали убрать после 12 июня

В Заксобрании Ростовской области предложили вернуть проезд по трем полосам движения и проводить контроль транспорта силами экипажей ГИБДД. В ответ на это Юрий Савченко возразил, что сотрудники ведомства и так останавливают не все без исключения машины, а только те автомобили, чьи госзнаки принадлежат другим государствам.