Собирающие пробки посты ГИБДД на въездах в Ростов обещали убрать после 12 июня

Начальник отдела дорожного надзора управления областной ГИБДД Юрий Савченко рассказал о планах ведомства убрать посты, которые установили на въездах в Ростов для инспекции транспорта. Предположительно речь идет о тех 11 постах, установленных на всех подъездах к городу в марте текущего года.
Тогда посты появились в целях повышения уровня безопасности горожан, однако стали причиной уплотнения дорожного трафика и пробок из-за сужения въезда до одной полосы.
В Заксобрании Ростовской области предложили вернуть проезд по трем полосам движения и проводить контроль транспорта силами экипажей ГИБДД. В ответ на это Юрий Савченко возразил, что сотрудники ведомства и так останавливают не все без исключения машины, а только те автомобили, чьи госзнаки принадлежат другим государствам.
Савченко пообещал решить вопрос с загруженностью трассы М-4 «Дон» до окончания ремонта дорожного полотна 12 июня.
«Возможно, проверять транспорт необходимо ближе к границе, а не на въездах в Ростов. Там, вероятнее всего, будет даже качественнее», — цитирует издание начальника отдела дорожного надзора.