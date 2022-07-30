«Верните блинную»: таганрожцев разочаровало открытие «Вкусно и точка» в ТЦ «Мармелад»

Напомним, в мае компания «Макдональдс» приняла решение об окончательном уходе с российского рынка и продаже своего имущества местным предпринимателям. Спустя время выяснилось, что покупателем стал бизнесмен Александр Говор, который привел в Ростовскую область преемника сети — рестораны «Вкусно и точка», вызвавшие фурор в первый день открытия.
Уже 29 июля и в Таганроге состоялось открытие «Вкусно и точка», сам ресторан расположился на третьем этаже ТРЦ «Мармелад» и уже успел принять первых клиентов, которых не впечатлило новое заведение.
«Не зашло», — лаконично прокомментировали местные жители.
«Все то же самое, что и Мак, только цены на 5-10 рублей дороже», — сообщили таганрожцы, отметив, что гамбургеры в открывшейся сети вдвое меньше, чем у их предшественника.
«Зачем* он нужен, верните назад „Блинную“, „Русский чай“, „Чайку“, опять **** молодежь собираются пичкать!» [прим. комментарий был изменен из-за ненормативной лексики], — добавил возмущенный житель Таганрога.
«ШаWерма рулит! Даёшь настоящее мясо с лепешкой!», — отметили таганрожцы, добавив, что шаурменная на первом этаже нравится им больше других заведений общепита.
«А как все радовались, что Мак уходит?! Типа будем свое, русское, готовить и кушать… Ну да, ну да», — с разочарованием отметил один из горожан.
Но нашлись люди в комментариях, которые обрадовались открытию ресторана.