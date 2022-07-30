«Верните блинную»: таганрожцев разочаровало открытие «Вкусно и точка» в ТЦ «Мармелад»

Напомним, в мае компания «Макдональдс» приняла решение об окончательном уходе с российского рынка и продаже своего имущества местным предпринимателям. Спустя время выяснилось, что покупателем стал бизнесмен Александр Говор, который привел в Ростовскую область преемника сети — рестораны «Вкусно и точка», вызвавшие фурор в первый день открытия.