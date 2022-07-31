Беспилотник ВСУ атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота», — сказано в сообщении.
Беспилотник нес маломощное взрывное устройство, в результате атаки в здании вылетели стекла. Пострадали шесть человек, у двоих ранения средней тяжести, остальные получили легкие повреждения. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, на месте взрыва работают сотрудники ФСБ.
В целях безопасности в городе отменили все праздничные мероприятия, а горожан попросили оставаться дома.
Напомним, ночь на 29 июля Киев нанес ракетный удар по ИК-120 в Еленовке, в которой содержали украинских военнопленных, погибли более 50 человек.