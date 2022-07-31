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Беспилотник ВСУ атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

31 июля 06:48
Фото: t.me/s/razvozhaev
Рано утром 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал украинский беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота», — сказано в сообщении.

Беспилотник нес маломощное взрывное устройство, в результате атаки в здании вылетели стекла. Пострадали шесть человек, у двоих ранения средней тяжести, остальные получили легкие повреждения. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, на месте взрыва работают сотрудники ФСБ.

В целях безопасности в городе отменили все праздничные мероприятия, а горожан попросили оставаться дома.

Напомним, ночь на 29 июля Киев нанес ракетный удар по ИК-120 в Еленовке, в которой содержали украинских военнопленных, погибли более 50 человек.

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