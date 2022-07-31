Беспилотник ВСУ атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Беспилотник нес маломощное взрывное устройство, в результате атаки в здании вылетели стекла. Пострадали шесть человек, у двоих ранения средней тяжести, остальные получили легкие повреждения. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, на месте взрыва работают сотрудники ФСБ.