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ФК «Ростов» одержал первую победу в начавшемся сезоне РПЛ

31 июля 19:51
Фото: vk.com/fcrostov
ФК «Ростов» в домашнем матче обыграл подмосковный клуб «Химки» с минимальным счетом, итоги матча опубликованы в Сети.

Состоявшийся на «Ростов-Арене» матч завершился со счетом 1:0 в пользу ростовчан. Единственный гол принадлежит Николаю Комличенко. К слову, он уже забил три из четырех голов в начавшемся сезоне.

В ходе матча судья зафиксировал множество нарушений, показал красную карточку игроку «Ростова» Данилу Прохину, а также три желтых карточки соперникам.

Благодаря одержанной дома победе «Ростов» смог подняться на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. Следующая игра состоится 7 августа на «Ростов-Арене», где желто-синие примут «Оренбург»

Ранее эксперты опасались, что из-за Fan-ID первый матч РПЛ на «Ростов-Арене» пройдет с полупустыми трибунами.

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