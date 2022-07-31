ФК «Ростов» одержал первую победу в начавшемся сезоне РПЛ

Состоявшийся на «Ростов-Арене» матч завершился со счетом 1:0 в пользу ростовчан. Единственный гол принадлежит Николаю Комличенко. К слову, он уже забил три из четырех голов в начавшемся сезоне.
В ходе матча судья зафиксировал множество нарушений, показал красную карточку игроку «Ростова» Данилу Прохину, а также три желтых карточки соперникам.
Благодаря одержанной дома победе «Ростов» смог подняться на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. Следующая игра состоится 7 августа на «Ростов-Арене», где желто-синие примут «Оренбург»
Ранее эксперты опасались, что из-за Fan-ID первый матч РПЛ на «Ростов-Арене» пройдет с полупустыми трибунами.