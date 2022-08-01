На организацию Спартакиады Дона 2022 года могут потратить 3,5 млн рублей

Согласно данным описания объекта закупки, подрядчику предстоит создать концепцию мероприятия, нанять персонал с субподрядчиками, организовать парады с концертами и выступлениями танцоров, а также подготовить сцену, оформление с декорациями, изготовить видео- и аудиоконтент для Спартакиады, а также обеспечить охрану и уборку территорий и позаботиться о других организационных моментах.