rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На организацию Спартакиады Дона 2022 года могут потратить 3,5 млн рублей

1 августа 13:09
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове на организацию Спартакиады Дона 2022 года потратят около 3,5 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области» выступил заказчиком конкурса по организации Спартакиды, а также церемонии ее открытия и закрытия. Максимальная стоимость работ составила 3,5 миллиона рублей.

Согласно данным описания объекта закупки, подрядчику предстоит создать концепцию мероприятия, нанять персонал с субподрядчиками, организовать парады с концертами и выступлениями танцоров, а также подготовить сцену, оформление с декорациями, изготовить видео- и аудиоконтент для Спартакиады, а также обеспечить охрану и уборку территорий и позаботиться о других организационных моментах.

При этом дата мероприятия согласовывается заказчиком за три дня до времени проведения, а на исполнение контракта дается 150 дней с момента заключения договора.

Прием заявок будут осуществлять до 16 августа, а победителя тендера объявят через три дня.

Ранее стало известно, что ремонт трех километров трассы в Ростовской области обойдется в 420 миллионов рублей.

Материалы по теме
Минтранспорта Ростовской области потратит 420,7 млн рублей на три километра дорогиВ Новочеркасске на реставрацию Атаманского дворца собираются потратить 500 млн рублейБолее 7 млрд руб потратят на строительство объездной дороги к порту Азова
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00