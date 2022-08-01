На организацию Спартакиады Дона 2022 года могут потратить 3,5 млн рублей

ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области» выступил заказчиком конкурса по организации Спартакиды, а также церемонии ее открытия и закрытия. Максимальная стоимость работ составила 3,5 миллиона рублей.
Согласно данным описания объекта закупки, подрядчику предстоит создать концепцию мероприятия, нанять персонал с субподрядчиками, организовать парады с концертами и выступлениями танцоров, а также подготовить сцену, оформление с декорациями, изготовить видео- и аудиоконтент для Спартакиады, а также обеспечить охрану и уборку территорий и позаботиться о других организационных моментах.
При этом дата мероприятия согласовывается заказчиком за три дня до времени проведения, а на исполнение контракта дается 150 дней с момента заключения договора.
Прием заявок будут осуществлять до 16 августа, а победителя тендера объявят через три дня.
Ранее стало известно, что ремонт трех километров трассы в Ростовской области обойдется в 420 миллионов рублей.