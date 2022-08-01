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В Ростове на Западном в промзоне запустят завод по производству ноутбуков от Option

1 августа 15:59
Фото: Unsplash
В Ростове планируют запуск производства ноутбуков и литий-ионных батареи на 2023 год, об этом объявил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава горадминистрации напомнил, что Ростов продолжит оказывать поддержку компаниям, готовым работать над развитием отечественного производства. В число таких компаний попала и ГК Option, которая занята запуском проекта радиоэлектронной продукции.

Алексей Логвиненко рассказал, что на днях группа компаний провела запуск производства плат, а уже в следующем году станет возможным полноценное производство ноутбуков.

Сити-менеджер сообщил, что предприятие будет получать элементы корпуса и упаковку из Ессентуков, а само заниматься производством комплектующих, в том числе литий-ионных аккумуляторов, и сборкой самих компьютеров.

Ранее в Ростовской области заключенных стали рассматривать в качестве столяров, способных обеспечить импортозамещение магазина IKEA.

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