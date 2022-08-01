В Ростове на Западном в промзоне запустят завод по производству ноутбуков от Option

Глава горадминистрации напомнил, что Ростов продолжит оказывать поддержку компаниям, готовым работать над развитием отечественного производства. В число таких компаний попала и ГК Option, которая занята запуском проекта радиоэлектронной продукции.
Алексей Логвиненко рассказал, что на днях группа компаний провела запуск производства плат, а уже в следующем году станет возможным полноценное производство ноутбуков.
Сити-менеджер сообщил, что предприятие будет получать элементы корпуса и упаковку из Ессентуков, а само заниматься производством комплектующих, в том числе литий-ионных аккумуляторов, и сборкой самих компьютеров.
Ранее в Ростовской области заключенных стали рассматривать в качестве столяров, способных обеспечить импортозамещение магазина IKEA.