В Ростове новый завод начнет производить ноутбуки к 2024 году

В своем Telegram-канале глава горадминистрации Алексей Логвиненко объявил, что инвестпроект строительства завода, занятого сборкой ноутбуков, собираются воплотить в жизнь к 2024 году. По его мнению это позволит решить некоторые проблемы, связанные с введенными в отношении России санкциями.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что на реализацию первого этапа инвестор выделит 800 миллионов рублей, а в дальнейшем строительство завода создаст около сотни рабочих мест для горожан.
Сообщается, что завод будет построен в зоне, где в настоящий момент находятся караоке, гриль-бар, химчистка и танцевальная школа.
Однако ростовчане со скептицизмом отнеслись к инициативе, отметив, что не представляю завод в жилой зоне.
«Завод на Коммунистическом, 10, громко звучит, среди жилых домов», — заметил один из ростовчан.
«Хорошо, железо вы-то соберете, но софт откуда брать, или Microsoft будет в обход санкциям поставлять?», — удивились жители.
Другие горожане отнеслись к проекту более оптимистично, отметив, что наконец-то появятся российские аналоги иностранной техники.