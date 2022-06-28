В Ростове новый завод начнет производить ноутбуки к 2024 году

В своем Telegram-канале глава горадминистрации Алексей Логвиненко объявил, что инвестпроект строительства завода, занятого сборкой ноутбуков, собираются воплотить в жизнь к 2024 году. По его мнению это позволит решить некоторые проблемы, связанные с введенными в отношении России санкциями.