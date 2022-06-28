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В Ростове новый завод начнет производить ноутбуки к 2024 году

28 июня 12:13
Фото: unsplash.com
В Ростове-на-Дону обещают закончить строительство завода по производству ноутбуков и запустить его в эксплуатацию к 2024 году, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В своем Telegram-канале глава горадминистрации Алексей Логвиненко объявил, что инвестпроект строительства завода, занятого сборкой ноутбуков, собираются воплотить в жизнь к 2024 году. По его мнению это позволит решить некоторые проблемы, связанные с введенными в отношении России санкциями.

Алексей Логвиненко подчеркнул, что на реализацию первого этапа инвестор выделит 800 миллионов рублей, а в дальнейшем строительство завода создаст около сотни рабочих мест для горожан.

Сообщается, что завод будет построен в зоне, где в настоящий момент находятся караоке, гриль-бар, химчистка и танцевальная школа.

Однако ростовчане со скептицизмом отнеслись к инициативе, отметив, что не представляю завод в жилой зоне.

«Завод на Коммунистическом, 10, громко звучит, среди жилых домов», — заметил один из ростовчан.

«Хорошо, железо вы-то соберете, но софт откуда брать, или Microsoft будет в обход санкциям поставлять?», — удивились жители.

Другие горожане отнеслись к проекту более оптимистично, отметив, что наконец-то появятся российские аналоги иностранной техники.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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