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В Ростове внесут изменения в проект зоны охраны ОКН к ноябрю 2023 года

1 августа 14:16
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове ищут подрядчика, что внесет изменения в проект объединенной зоны охраны ОКН исторической части города, тендер опубликовали на портале госзакупок.

ГАУК РО «Донское наследие» объявило открытый конкурс, чтобы найти подрядчика, способного внести изменения в проект объединенной охранной зоны исторических кварталов Ростова. Максимальная стоимость работ составляет 3,3 миллиона рублей, а срок их исполнения истекает 30 октября 2023 года.

От подрядчика потребуется провести работы историко-культурные, историко-архитектурные, историко-градостроительные и исследовательские работы, чтобы помочь сохранению и воссозданию объектов культурного наследия, а также определить границы объединенной зоны и подготовить информацию по новые объектам, что войдут в нее. В первом приложении указано, что речь идет о 321 ОКН федерального значения и еще 113 объектах, расположенных в исторической части Ростова, а оставшиеся два приложения технического задания содержат адреса и названия 41 выявленного ОКН, включенного в зону в период с 1 января 2020 года по конец текущего года.

Прием заявок от подрядчиков закроют 16 августа, а победителя конкурса выберут на следующий день.

Ранее в Ростове объявили об изъятии земли под аварийными зданиями 19-20 веков.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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