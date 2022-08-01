В Ростове внесут изменения в проект зоны охраны ОКН к ноябрю 2023 года

От подрядчика потребуется провести работы историко-культурные, историко-архитектурные, историко-градостроительные и исследовательские работы, чтобы помочь сохранению и воссозданию объектов культурного наследия, а также определить границы объединенной зоны и подготовить информацию по новые объектам, что войдут в нее. В первом приложении указано, что речь идет о 321 ОКН федерального значения и еще 113 объектах, расположенных в исторической части Ростова, а оставшиеся два приложения технического задания содержат адреса и названия 41 выявленного ОКН, включенного в зону в период с 1 января 2020 года по конец текущего года.