Десятки мертвых рыб и дельфинов обнаружили на берегу Таганрогского залива

«Были пару дней назад у родни в Павло-Очаково, спустились к морю прогуляться… И увидели страшную картину… Дохлая рыба, дельфины, птицы, вонь», — написала одна из ростовчанок.
Женщина интересуется, кто в ответе за то, что весь берег усеян мертвечиной и кто должен следить за тем, чтобы такого не происходило.
При этом многие местные жители пишут, что все дело в мелководье и жаре и подобную картину наблюдают довольно часто.
«Каждый год такое, особенно в Таганроге. Там все побережье в дохлой рыбе и улитках. Жара, мелководье», — прокомментировала одна из ростовчанок.
«На этой косе и 10 лет назад тоже самое было», — поддержала другая.