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Десятки мертвых рыб и дельфинов обнаружили на берегу Таганрогского залива

2 августа 10:41
Фото: Соцсети
На берег Таганрогского залива в районе хутора Павло-Очаково выбросило десятки мертвых рыб и дельфинов, сообщили очевидцы в соцсети.

«Были пару дней назад у родни в Павло-Очаково, спустились к морю прогуляться… И увидели страшную картину… Дохлая рыба, дельфины, птицы, вонь», — написала одна из ростовчанок.

Женщина интересуется, кто в ответе за то, что весь берег усеян мертвечиной и кто должен следить за тем, чтобы такого не происходило.

При этом многие местные жители пишут, что все дело в мелководье и жаре и подобную картину наблюдают довольно часто.

«Каждый год такое, особенно в Таганроге. Там все побережье в дохлой рыбе и улитках. Жара, мелководье», — прокомментировала одна из ростовчанок.

«На этой косе и 10 лет назад тоже самое было», — поддержала другая.

Ранее очевидцы показали пляж на берегу Таганрогского залива, кишащий змеями.

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#Новости#Происшествия
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