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Экс-полицейский предстанет перед судом за кражу паспортов и сберкнижек пенсионеров

2 августа 15:52
Фото: Unsplash
В Ростове перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в мошенничестве и краже личных документов пожилых людей, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Сотрудники Следственного отдела по Октябрьскому району Ростова СУ СК РФ региона закончили расследовать дело бывшего сотрудника МВД, который подозревается в похищении личных документов у двух пожилых людей, мошенничестве и покушении на него.

Следователи представили версию, согласно которой семь лет назад фигурант дела вступил в сговор с еще тремя людьми, чтобы похитить у пожилых людей паспорта со сберкнижками. Им удалось реализовать свой замысел, а после обналичить часть денег, потратив их на собственные нужды.

При этом подельников фигуранта задержали сразу после преступления и вынесли им обвинительные приговоры, а вот бывшему полицейскому удалось скрыться. Его удалось обнаружить только в этом году на территории Москвы, где подозреваемый был задержан. Сейчас суд заключил его под стражу, а фигурант дела полностью сознался в содеянном.

Вскоре его дело рассмотрят в суде по существу.

Ранее в Ростовской области бывшего гравврача стоматологической поликлиники заподозрили в растрате.

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