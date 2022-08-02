Экс-полицейский предстанет перед судом за кражу паспортов и сберкнижек пенсионеров

Сотрудники Следственного отдела по Октябрьскому району Ростова СУ СК РФ региона закончили расследовать дело бывшего сотрудника МВД, который подозревается в похищении личных документов у двух пожилых людей, мошенничестве и покушении на него.
Следователи представили версию, согласно которой семь лет назад фигурант дела вступил в сговор с еще тремя людьми, чтобы похитить у пожилых людей паспорта со сберкнижками. Им удалось реализовать свой замысел, а после обналичить часть денег, потратив их на собственные нужды.
При этом подельников фигуранта задержали сразу после преступления и вынесли им обвинительные приговоры, а вот бывшему полицейскому удалось скрыться. Его удалось обнаружить только в этом году на территории Москвы, где подозреваемый был задержан. Сейчас суд заключил его под стражу, а фигурант дела полностью сознался в содеянном.
Вскоре его дело рассмотрят в суде по существу.