Экс-полицейский предстанет перед судом за кражу паспортов и сберкнижек пенсионеров

При этом подельников фигуранта задержали сразу после преступления и вынесли им обвинительные приговоры, а вот бывшему полицейскому удалось скрыться. Его удалось обнаружить только в этом году на территории Москвы, где подозреваемый был задержан. Сейчас суд заключил его под стражу, а фигурант дела полностью сознался в содеянном.