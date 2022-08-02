На вакцинацию зовут жителей Ростова на фоне роста заболеваемости ковидом

На сайте городской администрации появился список пунктов вакцинации от коронавируса, которых в Ростове работает 17. Сделать прививку можно в городских больницах №№ 1, 6, 7, 8, 20, а также в поликлиниках №№ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 41, 42 и в городской студенческой поликлинике на Казахской,76.