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На вакцинацию зовут жителей Ростова на фоне роста заболеваемости ковидом

2 августа 11:52
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону активно начали призывать население сделать прививку от коронавируса.

На сайте городской администрации появился список пунктов вакцинации от коронавируса, которых в Ростове работает 17. Сделать прививку можно в городских больницах №№ 1, 6, 7, 8, 20, а также в поликлиниках №№ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 41, 42 и в городской студенческой поликлинике на Казахской,76.

Напомним, в Ростовской области резко выросла заболеваемость коронавирусом, в Ростове же суточный прирост заразившихся увеличился в три раза.

Власти призывают жителей региона прививаться, чтобы защитить от болезни себя и своих близких.

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