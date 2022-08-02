В Ростове ФСО, фельдъегери, медики и Нацгвардия не будут платить за платную парковку

Теперь за платные парковочные места будет не нужно платить водителям транспортных средств, что используются во время ликвидации пожаров, оказания медпомощи и других аварийных служб. В аналогичную категорию с правом бесплатной парковки попали автомобили военной инспекции, госорганы и муниципальные органы, ФСО, военной полиции ВС РФ, а также транспортные средства Нацгвардии, Следственного комитета России и фельдъегерей, выполняющих функции военных и правительственных курьеров.