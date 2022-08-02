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В Ростове ФСО, фельдъегери, медики и Нацгвардия не будут платить за платную парковку

2 августа 13:54
Фото: RostovGazeta
В Ростове назвали категории граждан, которых освободили от платы за парковочные места, информацию об этом внесли в проект постановления на портале администрации.

В понедельник, 1 августа, вышло постановление, согласно которому вносятся изменения в проект постановления о порядке создания и использовании платных парковок.

Теперь за платные парковочные места будет не нужно платить водителям транспортных средств, что используются во время ликвидации пожаров, оказания медпомощи и других аварийных служб. В аналогичную категорию с правом бесплатной парковки попали автомобили военной инспекции, госорганы и муниципальные органы, ФСО, военной полиции ВС РФ, а также транспортные средства Нацгвардии, Следственного комитета России и фельдъегерей, выполняющих функции военных и правительственных курьеров.

Ранее стало известно, как ростовчане получают штрафы за неоплаченную парковку.

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