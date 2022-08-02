В Ростове на День ВДВ отключили все фонтаны

Городские фонтаны отключили еще накануне, не будут работать они до утра 3 августа. Как пояснили в городском Управлении благоустройства и лесного хозяйства, фонтаны Ростова возобновят свою работу утром в среду.
Власти уже не первый год отключают фонтаны в день ВДВ, чтобы отмечающие профессиональный праздник десантники не купались в них. День ВДВ в России отмечают с 2006 года на основании Указа президента РФ.
Напомним, праздничные мероприятия в честь дня ВДВ в Ростове начнутся в 11.00 мск с возложения цветов. Также в программе концерты.