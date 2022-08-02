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В Ростове на День ВДВ отключили все фонтаны

2 августа 05:12
Фото: rostov-gorod.ru
В день Воздушно-десантных войск 2 августа в Ростове-на-Дону не будут работать фонтаны, сообщили в городской администрации.

Городские фонтаны отключили еще накануне, не будут работать они до утра 3 августа. Как пояснили в городском Управлении благоустройства и лесного хозяйства, фонтаны Ростова возобновят свою работу утром в среду.

Власти уже не первый год отключают фонтаны в день ВДВ, чтобы отмечающие профессиональный праздник десантники не купались в них. День ВДВ в России отмечают с 2006 года на основании Указа президента РФ.

Напомним, праздничные мероприятия в честь дня ВДВ в Ростове начнутся в 11.00 мск с возложения цветов. Также в программе концерты.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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