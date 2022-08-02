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В Ростовской области хотят импортозамещать ноутбуки, унитазы и вставные зубы

2 августа 04:34
Фото: Оперативная съемка
Власти Ростовской области опубликовали перечень товаров для импортозамещения, которые планируют производить в регионе, соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

В Ростовской области утвердили перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, производство которой осуществляется на территории региона.

В списке, составленном региональными властями, 360 позиций. Туда попали как продукты питания, так и медикаменты и оборудование, ткани и материалы, продукты химической промышленности и многое другое.

Например, донским предприятиям предстоит освоить производство вставных зубов и искусственных суставов. В перечень правительства также попала и сантехническая продукция: унитазы, раковины, ванные, а также запчасти и составные элементы для них.

Отдельным пунктом выделена необходимость производства патронов и некоторых других боеприпасов, а также прочего оружия, а также производство компьютерной техники.

В частности уже в 2023 году в промзоне на Западном в Ростове планируют запуск производства ноутбуков и литий-ионных батарей. Предприятие будет получать элементы корпуса и упаковку из Ессентуков, а само заниматься производством комплектующих.

Ранее в колониях Ростовской области заявили, что смогут производить мебель вместо ушедшей IKEA.

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