Донской парк «Лога» попал в рейтинг самых популярных достопримечательностей в России

Аналитики изучили поисковые запросы и выяснили, что туристы, собирающиеся посетить Ростовскую область, чаще всего ищут парк «Лога», расположенный к северу от Каменска-Шахтинского. Этот парк привлек даже больше внимания, чем знаменитый парк Галицкого, который также как и «Лога» был построен по инициативе частного инвестора.