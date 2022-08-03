Донской парк «Лога» попал в рейтинг самых популярных достопримечательностей в России

Posted 3 августа 2022, 08:50
Published 3 августа 2022, 08:50
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Аналитики изучили поисковые запросы и выяснили, что туристы, собирающиеся посетить Ростовскую область, чаще всего ищут парк «Лога», расположенный к северу от Каменска-Шахтинского. Этот парк привлек даже больше внимания, чем знаменитый парк Галицкого, который также как и «Лога» был построен по инициативе частного инвестора.
Также исследователи выяснили, что востребованными местами для посещения стали Самбекские высоты и музей-заповедник «Танаис», сам он расположен на месте античного эмпория к западу от Недвиговского сельского поселения. Замкнули пятерку лидеров поисковых запросов Парамоновские склады с Азовской крепостью, чуть меньше внимания привлек знаменитый ростовский театр драмы имени Максима Горького, являющийся уникальным памятником архитектуры.
Все эти достопримечательности обеспечили региону 20-ую строчку рейтинга, а вот давний соперник Краснодарский край занял всего 36-е место.