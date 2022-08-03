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Posted 3 августа 2022, 08:50

Published 3 августа 2022, 08:50

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

Донской парк «Лога» попал в рейтинг самых популярных достопримечательностей в России

3 августа 2022, 08:50
Аналитики «Яндекс. Путешествий» выяснили, какие достопримечательности ищут туристы, приехавшие в Ростовскую область, подробностями поделился портал «161.ру».

Аналитики изучили поисковые запросы и выяснили, что туристы, собирающиеся посетить Ростовскую область, чаще всего ищут парк «Лога», расположенный к северу от Каменска-Шахтинского. Этот парк привлек даже больше внимания, чем знаменитый парк Галицкого, который также как и «Лога» был построен по инициативе частного инвестора.

Также исследователи выяснили, что востребованными местами для посещения стали Самбекские высоты и музей-заповедник «Танаис», сам он расположен на месте античного эмпория к западу от Недвиговского сельского поселения. Замкнули пятерку лидеров поисковых запросов Парамоновские склады с Азовской крепостью, чуть меньше внимания привлек знаменитый ростовский театр драмы имени Максима Горького, являющийся уникальным памятником архитектуры.

Все эти достопримечательности обеспечили региону 20-ую строчку рейтинга, а вот давний соперник Краснодарский край занял всего 36-е место.

Напомним, реставрацию театра имени Горького должны завершить к 1 октября.

#Общество#Новости
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