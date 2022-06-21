На ремонт окон и дверей в театре имени Горького в Ростове потратят 35,6 млн рублей

В Ростове состоится тендер, где выберут подрядчика, который займется реконструкцией здания театра, которое в народе прозвали "трактор". Максимальная стоимость контракта составляет 35,6 миллиона рублей. В рамках этого бюджета победителю тендера предстоит выполнить реставрационные работы оконных и дверных заполнений в закулисной части здания. Завершить реставрацию компании будет необходимо до 1 октября 2022 года.
Деньги на проведение работ выделены из резервного фонда правительства Ростовской области .
Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля, подрядчика выберут 8 июля.
Напомним, что ремонт театра начался в 2017 году. В здании уже отремонтировали фасады, укрепили несущие конструкции, заменили ковролин и зрительские кресла.