К двум годам приговорили экс-начальника водоканала Ростовской области Бреуса

Свой пост Бреус занимал с апреля 2022 года, судили его за преступление, совершенное в 2019 году, когда он исполнял обязанности главы УРСВ. Как выяснило следствие, зная о долге компании по налогам в сумме около 9 миллионов рублей, он скрыл средства организации, с которых должны были вычесть налоговые платежи. Общая сумма сокрытых средств превысила 24,9 миллиона рублей.