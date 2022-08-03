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К двум годам приговорили экс-начальника водоканала Ростовской области Бреуса

3 августа 08:44
Фото: guproursv.ru
Бывшего руководителя ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» Ростовской области Сергея Бреуса приговорили к двум годам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Свой пост Бреус занимал с апреля 2022 года, судили его за преступление, совершенное в 2019 году, когда он исполнял обязанности главы УРСВ. Как выяснило следствие, зная о долге компании по налогам в сумме около 9 миллионов рублей, он скрыл средства организации, с которых должны были вычесть налоговые платежи. Общая сумма сокрытых средств превысила 24,9 миллиона рублей.

Бреуса осудили на 2 года общего режима и на три года запретили заниматься профессиональной деятельностью.

Отмечается, что чиновника, который находился под подпиской о невыезде, арестовали в зале суда.

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