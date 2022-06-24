Ростовская строительная компания скрыла более 49 млн рублей налогов

Отдел по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении директора одной из компаний Ростова. Сообщается, что компания занимается строительством жилых и нежилых сооружений. Предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов.
Следствие считает, что с 2018 по 2019 года бизнесмен не заплатил налогов на сумму более 49 миллионов рублей. Подозреваемый якобы предоставил налоговой инспекции неверные сведения о финансовых сделках с фиктивными организациями.
Следственные действия по делу еще не завершены, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в Ростовской области подрядчика заподозрили в хищении 13,4 миллионов рублей при благоустройстве парка в Цимлянске. Он предоставлял администрации Цимлянска акты с ложными данными об объемах и ценах произведенных на объекте работ.
До этого уголовное дело было заведено против депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаила Сапрыкина. Он подозревается в мошенничестве. Депутат являлся руководителем строительной фирмы, которая должна была по контракту с администрацией Семикаракорского района построить несколько квартир для сирот. Однако Сапрыкин передал ведение работ другой строительной компании, которая построила квартиры за меньшую сумму, однако жить в них не представляется возможным. Ущерб оценивается в 1,2 миллиона рублей.