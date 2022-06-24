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Ростовская строительная компания скрыла более 49 млн рублей налогов

24 июня 14:40
Фото: 1mediainvest.ru
Владелец одной из строительных компаний Ростова подозревается в уклонении от уплаты налогов. Заведено уголовное дело, говорится в сообщении регионального СКР.

Отдел по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении директора одной из компаний Ростова. Сообщается, что компания занимается строительством жилых и нежилых сооружений. Предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Следствие считает, что с 2018 по 2019 года бизнесмен не заплатил налогов на сумму более 49 миллионов рублей. Подозреваемый якобы предоставил налоговой инспекции неверные сведения о финансовых сделках с фиктивными организациями.

Следственные действия по делу еще не завершены, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Ростовской области подрядчика заподозрили в хищении 13,4 миллионов рублей при благоустройстве парка в Цимлянске. Он предоставлял администрации Цимлянска акты с ложными данными об объемах и ценах произведенных на объекте работ.

До этого уголовное дело было заведено против депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаила Сапрыкина. Он подозревается в мошенничестве. Депутат являлся руководителем строительной фирмы, которая должна была по контракту с администрацией Семикаракорского района построить несколько квартир для сирот. Однако Сапрыкин передал ведение работ другой строительной компании, которая построила квартиры за меньшую сумму, однако жить в них не представляется возможным. Ущерб оценивается в 1,2 миллиона рублей.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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