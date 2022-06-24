Ростовская строительная компания скрыла более 49 млн рублей налогов

До этого уголовное дело было заведено против депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаила Сапрыкина. Он подозревается в мошенничестве. Депутат являлся руководителем строительной фирмы, которая должна была по контракту с администрацией Семикаракорского района построить несколько квартир для сирот. Однако Сапрыкин передал ведение работ другой строительной компании, которая построила квартиры за меньшую сумму, однако жить в них не представляется возможным. Ущерб оценивается в 1,2 миллиона рублей.