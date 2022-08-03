rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 августа 2022, 13:06

Published 3 августа 2022, 13:06

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

В Ростовской области на обеспечение жителей чистой водой потратят 3,7 млрд рублей

3 августа 2022, 13:06
Сюжет
Касается каждого
В Ростовской области на реализацию программы «Чистая вода» выделено 3,7 миллиарда рублей, сообщается в постановлении на сайте правительства региона.

В Ростовской области реализуется региональная программа «Чистая вода». На нее выделено 3,7 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда федеральные средства.

Программа нацелена на обеспечение жителей Ростовской области качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. В рамках реализации инициативы доля сельского населения, имеющего доступ к чистой водопроводной воде, должна возрасти до 83,8%, а городскогодо 100%. Для этого в Ростовской области планируется построить и отремонтировать объекты питьевого водоснабжения, повысить их качество и работоспособность.

Ранее Сергей Густов отчитался о завершении программы догазификации Петербурга на 2022 год.

#Алина Заярная#Экономика#Касается каждого#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика