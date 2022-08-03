В Ростовской области на обеспечение жителей чистой водой потратят 3,7 млрд рублей

Программа нацелена на обеспечение жителей Ростовской области качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. В рамках реализации инициативы доля сельского населения, имеющего доступ к чистой водопроводной воде, должна возрасти до 83,8%, а городского — до 100%. Для этого в Ростовской области планируется построить и отремонтировать объекты питьевого водоснабжения, повысить их качество и работоспособность.