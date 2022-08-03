В Ростовской области на обеспечение жителей чистой водой потратят 3,7 млрд рублей

Posted 3 августа 2022, 13:06
Published 3 августа 2022, 13:06
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
В Ростовской области реализуется региональная программа «Чистая вода». На нее выделено 3,7 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда федеральные средства.
Программа нацелена на обеспечение жителей Ростовской области качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. В рамках реализации инициативы доля сельского населения, имеющего доступ к чистой водопроводной воде, должна возрасти до 83,8%, а городского — до 100%. Для этого в Ростовской области планируется построить и отремонтировать объекты питьевого водоснабжения, повысить их качество и работоспособность.