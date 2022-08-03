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Posted 3 августа 2022, 10:52

Published 3 августа 2022, 10:52

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Военкоры: союзные силы ДНР и России вошли в Соледар

3 августа 2022, 10:52
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Военные корреспонденты WarGonzo объявили о начале боев за Соледар с силами противника, об этом рассказал портал «Новороссия».

Согласно данным военных корреспондентов союзнические войска смогли прорвать оборону противника и войти в Соледар. Сейчас защитники ДНР уже заручились поддержкой России и начали вытеснять украинских боевиков из города, на стороне которых выступили иностранные наемники.

Хотя и нельзя точно сказать, откуда прибыли наемники, военкоры отмечают, что они были носителями английского языка.

По последним данным бои идут на территории завода Knauf, который ВСУ использовали, чтобы укрыть вооружение — гаубицы и минометы. Завод также служил убежищем для личного состава ВСУ.

Ранее британских журналистов впечатлило сострадание ростовчан по отношению к беженцам из Мариуполя.

#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Донбасс#ДНР#ЛНР
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