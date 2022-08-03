Военкоры: союзные силы ДНР и России вошли в Соледар

Posted 3 августа 2022, 10:52
Published 3 августа 2022, 10:52
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Согласно данным военных корреспондентов союзнические войска смогли прорвать оборону противника и войти в Соледар. Сейчас защитники ДНР уже заручились поддержкой России и начали вытеснять украинских боевиков из города, на стороне которых выступили иностранные наемники.
Хотя и нельзя точно сказать, откуда прибыли наемники, военкоры отмечают, что они были носителями английского языка.
По последним данным бои идут на территории завода Knauf, который ВСУ использовали, чтобы укрыть вооружение — гаубицы и минометы. Завод также служил убежищем для личного состава ВСУ.