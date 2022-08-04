Экс-оперуполномоченного в Ростове посадили в тюрьму на четыре года за ложные обещания

Первомайский суд Ростова признал виновным бывшего оперуполномоченного антинаркотического управления регионального МВД Амила Зейналова. По версии следствия, в 2021 году Зейналов пообещал своей знакомой предпринимательнице договориться с сотрудниками таможни о прекращении дела о поставке контрафактной продукции. Цена вопроса составила 275 тысяч рублей, которые бизнесвумен взяла в кредит. Однако помощи от Зейналова она так и не получила, деньгами он распорядился в личных целях.