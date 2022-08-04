Экс-оперуполномоченного в Ростове посадили в тюрьму на четыре года за ложные обещания

Первомайский суд Ростова признал виновным бывшего оперуполномоченного антинаркотического управления регионального МВД Амила Зейналова. По версии следствия, в 2021 году Зейналов пообещал своей знакомой предпринимательнице договориться с сотрудниками таможни о прекращении дела о поставке контрафактной продукции. Цена вопроса составила 275 тысяч рублей, которые бизнесвумен взяла в кредит. Однако помощи от Зейналова она так и не получила, деньгами он распорядился в личных целях.
Женщина обратилась в полицию, где Зейналова заподозрили в мошенничестве, так как оперуполномоченный по закону не имел влияния на таможенников. Его задержали. Во время обысков в квартире у оперуполномоченного антинаркотического управления была найдена банка с сильнодействующими веществами, которые он планировал сбыть.
Суд приговорил Зейналова к четырем годам колонии общего режима, а также обязал вернуть предпринимательнице 275 тысяч рублей.
Ранее Военный суд в Ростове оставил под арестом замкомандующего войсками ЮВО Воронова, обвиняемого в растрате.